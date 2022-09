Britannian uudella pääministerillä on edessään talousongelmien vyöry, mutta rajalliset keinot niiden ratkaisemiseksi

Uusi pääministeri on pääsemättömissä Venäjän kanssa. Britannia on Boris Johnsonin johdolla tukenut merkittävästi Ukrainaa sen puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Maa on sitoutunut sotilaalliseen ja taloudelliseen apuun, jotta Venäjä ei pääsisi sotatoimissaan niskan päälle. Sillä on luonnollisesti hintansa myös Britanniassa.