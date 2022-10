Britanniassa käydään viikonloppuna hektinen taistelu pääministerin paikasta – ehdokkailla on maanantaihin asti aikaa saada riittävästi kansanedustajia taakseen

Trussin seuraajaehdokkaiden on ilmoittauduttava viimeistään maanantaina Suomen aikaa kello 16:een mennessä. Ehdokkaalla on oltava vähintään 100 kansanedustajan tuki, joten kun parlamentin alahuoneessa on 357 konservatiivia, mahtuu kisaan enintään kolme ehdokasta.