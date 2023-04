Britanniassa kuninkaan kruunajaiset ovat sekoitus ikiaikaisia uskonnollisia perinteitä, loistoa ja kansanjuhlaa

Kruunajaispaikka on Lontoon ytimessä sijaitseva Westminster Abbey, joka on toiminut monien kuninkaallisten merkkitapahtumien näyttämönä, viimeksi kuningatar Elisabetin hautajaisissa syksyllä. Hallitsijan kruunajaiset on pidetty siellä noin 900 viime vuoden ajan, sillä ensimmäiset kruunajaiset järjestettiin silloisessa Abbeyssa vuonna 1066. Kaikkiaan 39 monarkkia on tähän mennessä kruunattu kirkossa.