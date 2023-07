Briteille rakas julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS täytti 75 ja on henkitoreissaan

Guardianin mukaan yli 27 000 sairaanhoitajaa ja kätilöä jätti työnsä viime vuonna. Useimmat kertoivat syyksi työn raskauden, ja osa mainitsi syyksi potilaiden saaman hoidon tason. Nyt avoimena on noin 40 000 sairaanhoitajan ja 8 000 lääkärin virkaa. Kuten Suomikin, Britannia on yhä enemmän ulkomailta palkattujen hoitajien varassa. Brexit on kuitenkin jarruttanut hoitajien rekrytoimista ulkomailta, ja hoitajia on tullut maahan yhä vähemmän.