Brittien tiedusteluraportti: Venäjä kärsii Ukrainassa maahyökkäysohjusten puutteesta

Tästä syystä Venäjä on lisännyt ilmatorjuntaohjusten käyttöä, raportissa sanotaan. Venäjä on "melko varmasti" asettanut lähelle Ukrainaa S-300- ja S-400-ilmatorjuntajärjestelmiä, jotka on suunniteltu ampumaan alas lentokoneita ja ohjuksia, raportti arvioi.