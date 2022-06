Brittijournalistin ja brasilialaisen aktivistin kuolemat toivat päivänvaloon Amazonin laittoman kalastuksen ja huumekaupan

Brasilian presidentin Jair Bolsonaron on syytetty suhtautuvan välinpitämättömästi rikolliseen toimintaan alueella. Presidentin ei ole katsottu välittäneen suojella Amazonin sademetsää sitä riistäviltä rikollisilta. Esimerkiksi Amazonin metsäkato on pahentunut Bolsonaron aloitettua presidenttinä, ja hän on myös leikannut erilaisten alueella toimivien ympäristöjärjestöjen rahoitusta.