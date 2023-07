Brittiprofessori kritisoi Ahtisaarta Kosovon pattitilanteen aiheuttamisesta – "Hän teki valtavan virheen"

Ker-Lindsay huomauttaa, että Kosovon kohdalla länsimaat olivat valmiita taivuttamaan kansainvälisen oikeuden rajoja, mikä on johtanut ongelmiin. Yksi sääntöpohjaisen järjestelmän perusperiaatteista on se, että maiden rajoja ei muutella ilman molempien osapuolten suostumusta. On siis helppo ymmärtää, miksi Kosovon menettäminen vasten tahtoa on herättänyt Serbiassa katkeruutta.