Brittitiedustelu: Donetskin alueella käyty rajuja taisteluita

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että sotilasoperaatioiden tahti Ukrainan eturintamilla on voimistumassa lähiaikoina. Sään on ennustettu ensi viikolla kylmenevän koko Ukrainassa, mikä todennäköisesti jäädyttää maanpinnan ja nopeuttaa siten taisteluita molempien osapuolten liikkuvuuden lisääntyessä.