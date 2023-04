Brittitiedustelu: Ukrainassa siviilien riski joutua miinaonnettomuuksiin kasvaa kevään myötä

Venäjän puolustusministeriö pyrkii todennäköisesti työskentelemään entistä läheisemmin Wagner-palkkasotilasyhtiön kanssa saadakseen viimein haltuunsa Bahmutin kaupungin Itä-Ukrainassa, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).