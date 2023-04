Brittitiedustelu: Venäjä on todennäköisesti edennyt Bahmutin keskustaan

Venäjän etenemistä Bahmutin alueella on leimannut Prigozhinin ja Venäjän puolustusministeriön välinen vääntö. Prigozhin on kritisoinut maan asevoimia useaan otteeseen ja väittänyt muun muassa, että puolustusministeriö ei ole toimittanut Wagnerin joukoille ammuksia, mikä on haitannut etenemistä alueella.