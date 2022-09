Suurin osa Venäjän joukoista Ukrainassa joutuu asettamaan hätäpuolustustoimet etusijalle, arvioi brittitiedustelu

Ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi jo sunnuntaiaamuna julkaistussa tilannekatsauksessaan, että Izjumin takaisinvaltaus olisi suurin sotilaallinen voitto Ukrainalle sitten maaliskuisten Kiovan taisteluiden. Ajatushautomon mukaan Venäjä käytti kaupunkia ja sen läpi kulkevaa E40-tietä hyödyksi hyökkäyksissään etelään Slovjanskin suuntaan.