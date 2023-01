Burkina Faso haluaa Ranskan joukot ulos maasta

Maan hallinto on uutistoimiston mukaan irtisanonut vuodesta 2018 voimassa olleen sopimuksen, joka koski Ranskan armeijan joukkojen oleskelua maan alueella. Ranskan erikoisjoukkoja on maassa 400 sotilaan verran. Joukkojen tehtävänä on ollut taistella jihadisteja vastaan.