Chilessä riehuvissa paloissa tuhoutunut Luxemburgin pinta-alan verran maastoa, palojen pelätään leviävän taas

Etelä-Amerikan Chilessä riehuvissa maastopaloissa on kuollut ainakin 26 ihmistä ja yli 2 100 on loukkaantunut. Lisäksi paloissa on tuhoutunut maastoa yli 280 000 hehtaaria, mikä on suurempi alue kuin Luxemburgin valtio. Paloissa on tuhoutunut ainakin 1 150 kotia.