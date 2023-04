Chilessä työviikko lyhenee 40-tuntiseksi

Uuden lain myötä Chilessä on Ecuadorin ja Venezuelan ohessa Latinalaisen Amerikan lyhin työviikko. OECD:n mukaan alueella on maailman pisimmät viralliset työajat. Argentiinassa, Meksikossa, Perussa ja Panamassa työviikko on 48-tuntinen, Brasiliassa 44-tuntinen.