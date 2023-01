CNN: Valkoisen talon mukaan Ukraina saa odottaa Yhdysvaltain lupaamia Abrams-taistelupanssarivaunuja vielä monta kuukautta

Puola on niin ikään ilmoittanut lähettävänsä lisää panssarivaunuja Ukrainaan. Osa vaunuista on puolalaisvalmisteisia, mutta osa on saksalaisvalmisteisia Leopardeja. Puola oli jo aiemmin ilmaissut halunsa lähettää Leopardeja Ukrainaan. Leopardien toimittamiseen Ukrainaan vaadittiin kuitenkin valmistajamaa Saksan lupa, jonka se on nyt antanut muille maille.