Demokraatit voivat toivoa korkeintaan torjuntavoittoa Yhdysvaltain ensi tiistain välivaaleissa

Uhkaavista oikeusprosesseista huolimatta ex-presidentti Donald Trump on osallistunut kiihtyvään tahtiin republikaanien kampanjointiin välivaalien lähestyessä. Hän on antanut kongressi- tai osavaltiotasolla tukensa yli 200 ehdokkaalle, joiden joukosta löytyy erikoislaatuisia tapauksia. Siitä huolimatta monilla heistä on hyvät mahdollisuudet tulla valituksi.