Demokratia ei ole taattu ja Trumpin kannattajat vievät Yhdysvaltoja "taaksepäin", sanoo Biden

Bidenilla on tosin viime aikoina mennyt mukavasti, kun inflaatio on hidastunut, hänelle tärkeitä uudistuksia on mennyt läpi kongressissa ja Trumpiin kohdistuu erinäisiä rikostutkintoja. Demokraateilla on siis mahdollisesti toivoa pitää valtansa edustajainhuoneessa ja säilyttää enemmistönsä senaatissa tai jopa vahvistaa sitä.