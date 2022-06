DN: Ruotsin turvallisuuspoliisilla on lista ihmisistä, jotka voidaan karkottaa maasta PKK-yhteyksien takia

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpolla on lista ihmisistä, jotka voidaan karkottaa maasta kurdijärjestö PKK:n yhteyksien takia. Asiasta kertoo ruotsalainen Dagens Nyheter. Lehden mukaan Säpon listalla on "ainakin kymmenkunta" ihmistä, joilla on yhteyksiä PKK:hon.