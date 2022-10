Donald Trump haastoi CNN:n oikeuteen kunnianloukkauksesta – vaatii lähes 500 miljoonan dollarin korvauksia

Asianajajat syyttivät CNN:ää pyrkimyksistä kallistaa poliittista tilannetta vasemmiston eduksi. CNN on heidän mukaansa yrittänyt tahrata Trumpia "skandaalinomaisilla, valheellisilla ja halventavilla" leimoilla, kuten "rasisti", "Venäjän lakeija", "kapinoitsija" ja "Hitler". Asianajajat kiinnittivät huomion siihen, että CNN on toistuvasti viitannut Trumpin väitteisiin vuoden 2020 presidentinvaalien vilpistä "suurena valheena" – termillä, joka on perinteisesti yhdistetty Natsi-Saksan johtajaan Adolf Hitleriin.