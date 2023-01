Edustajainhuoneen puhemiehen äänestyssirkus oli kuvaava alku kahden vuoden kaaokselle, uskoo tutkija

– Iso osa kansasta on sitä mieltä, että oli vallassa kumpi puolue tahansa, mitään ei saada aikaiseksi, vaan pelkästään riidellään. Demokratia on yhteinen sopimus, ja jos suuri osa kansasta on valmis sen irtisanomaan, niin liittovaltion on erittäin vaikeaa pysyä pystyssä.