Emerituspaavi Benedictus määritteli omaehtoisella erollaan paavin viran uudestaan, arvioi tutkija – nyt katolisen kirkon sisällä joudutaan pohtimaan, miten eronneisiin paaveihin suhtaudutaan jatkossa

– Johannes Paavali II oli viimeiset vuotensa pyörätuolissa, puheesta ei oikein saanut selvää ja hän kärsi tunnetusti Parkinsonin taudista. Luulen, että kardinaali Joseph Ratzinger (Benedictuksen syntymänimi) on katsellut sitä sivusta läheltä, ja jo siinä vaiheessa on voinut syttyä sellainen ajatus, että paavin pitäisi käyttää jossain tilanteessa sitä oikeutta, minkä kanoninen laki määrittelee, eli että paavilla on oikeus erota virastaan.