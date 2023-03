"En halua käyttää venäjää enää ollenkaan" – lukuisat ukrainalaiset pyrkivät eroon venäjän kielen puhumisesta

"Luulimme, että Venäjä voi olla veljeskansa"Yleisesti kiinnostus Ukrainan kulttuuriin ja historiaan on kasvanut sodan aikana, Denysjuk sanoo.– Kun opiskelimme koulussa, esimerkiksi historian opetus oli teoreettista ja tuntui kaukaiselta. Opiskelun merkitystä ei ymmärretty. Mutta nyt kaikki ymmärtävät.Hänen mukaansa tavoitteena on, että tulevat sukupolvet eivät enää toistaisi samoja virheitä, vaan vaalisivat ukrainalaista kulttuuria ja kieltä myös rauhan aikana.– Nyt ohjukset motivoivat ihmisiä opiskelemaan. Toivon, että ihmiset muistavat tapahtumat tulevaisuudessa, eivätkä unohda tätä kipua, jota nyt https://koemme.Kun kiinnostus ukrainalaiseen kulttuuriin on kasvanut, on kiinnostus venäjänkieliseen kulttuuriin vähentynyt tai loppunut osalla jopa kokonaan. Rating-tutkimuslaitoksen kyselyssä yli puolet ukrainalaisista sanoo, etteivät ole kuunnelleet yhtään venäläistä musiikkikappaletta tai katsoneet yhtään venäläistä elokuvaa sen jälkeen, kun laajamittainen hyökkäyssota käynnistyi.– Ennen 24. helmikuuta (2022) monet ukrainalaiset kuuntelivat venäläistä musiikkia, katsoivat venäläisiä elokuvia. Samalla jätimme opiskelematta Ukrainan historiaa, Denysjuk sanoo. Denysjukin mukaan puutteet historian tuntemuksessa aiheuttivat myös sen, että ukrainalaiset luulivat, että "Venäjä voisi olla veljeskansa".– Ennen oli vaikeampi selittää, miksi pitäisi vaihtaa kieltä, koska sota ei tuolloin koskenut vielä kaikkia, hän sanoo viitaten aikaan ennen Venäjän laajamittaista hyökkäyssotaa."Jokainen ukrainalainen on nyt aktivisti"