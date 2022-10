"En ole koskaan nähnyt ilmastonmuutoksen aiheuttamaa verilöylyä tässä mittakaavassa" – Pakistan kärsii jo nyt ilmastonmuutoksen seurauksista voimakkaasti

Ennen tulvia paahtavaa kuumuuttaPakistanilaisen kansalaisjärjestön Pakistan Partnership Initiativen johtajan Ashraf J. W. Mallin mukaan ilmastonmuutos on näkynyt Pakistanissa tänä vuonna monin eri tavoin. Tulvat aiheuttanut monsuunisadekausi on ollut epänormaalin pitkä ja runsassateinen. Sadekausi on jatkunut syyskuulle, mikä on epätavanomaista ja ilmastonmuutoksen https://seuraus.Jo ennen tulvia Pakistan kärsi aiemmin tänä vuonna kovasta kuumuusaallosta, jota sitäkin on pidetty ilmastonmuutoksen seurauksena.– Lämpötilat ovat nousseet paikoitellen yli 50 asteen. Olen asunut Islamabadissa viimeiset kahdeksan vuotta ja ennen tätä vuotta en ollut kokenut koskaan yli 40 asteen lämpötiloja. Tänä vuonna lämpötila nousi kuitenkin 45 asteeseen, Mall kertoo STT:lle Pakistanista sähköhttps://postitse.Kymmenet miljoonat voivat joutua jättämään kotinsa