Ensimmäisellä valtakaudella presidentti Emmanuel Macron on pyrkinyt nostamaan Ranskan profiilia Natossa – "Se on epäonnistunut, kuten edeltäjiensäkin aikana"

– Ranskalla on edelleen hyvät suhteet niiden maiden kanssa, joihin sillä on perinteisesti ollut hyvät suhteet, kuten Norsunluurannikkoon ja muihin ranskankielisiin entisiin Ranskan siirtomaihin. Macron on poikennut edeltäjistään siinä mielessä, että hän on yrittänyt tukea yhteiskuntia kaupallisesti ja taloudellisesti myös ranskankielisen Afrikan ulkopuolella, Clerc sanoo.