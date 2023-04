Ensimmäiset evakuoidut suomalaiset ovat päässeet turvaan Sudanin rajojen ulkopuolelle, vahvistaa ulkoministeri Haavisto STT:lle

– Suomella ei ole lähetystöä siellä Khartumissa, Norjalla ja Ruotsilla esimerkiksi on. Ja sen takia yhteistyö on heidän kanssaan luontevaa. Mutta siellä on myös eurooppalaisia maita, joilla on suuri määrä omia kansalaisiaan (Sudanissa), esimerkiksi Ranska ja Italia. Ja näihinkin maihin on oltu yhteydessä. Kun evakuoinnit turvallisesti saadaan liikkeelle, niin kaikki on mahdollista tässä, Haavisto sanoi.