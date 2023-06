Epätavallinen kuivuus koettelee nyt myös Pohjoismaita – kuivuudella on monenlaisia ikäviä seurauksia

Kaikkein vakavin tilanne Pohjoismaista on Tanskassa, josta peräti 90 prosenttia kärsi kesäkuun alussa kuivuudesta. Kosteuden puutteella on merkittäviä seurauksia maataloudelle maassa, jossa muiden Pohjoismaiden tavoin on totuttu melko sateisiin kesiin.