Ukrainalaisen viljan viennin jatkosta päästy sopuun – uusikin sopimus tehty 120 päiväksi

Sopimuksen tarkoituksena on turvata viljakuljetusten esteetön pääsy Mustanmeren kautta miljoonille Ukrainan viljasta riippuvaisille ihmisille. Sopimuksen ansiosta Ukrainasta on onnistuttu viemään yli 24 miljoonaa tonnia viljaa heinäkuun jälkeen, mikä on auttanut laskemaan ruuan hintaa ja sitä kautta ehkäissyt nälänhätää kehitysmaissa.