Erdoganin uusi voitto voisi tietää kovia aikoja Turkin taloudelle ja oppositiolle – "Hänen vastustamisensa vaikeutuisi entisestään"

– Tähän asti poliittinen oppositio on saanut toimia, mutta valta on keskitetty Erdoganin käsiin ja järjestelmä on muokattu sellaiseksi, että valta myös pysyy Erdoganin ja AKP:n käsissä. Heikko oppositiohan ei ole lainkaan haitaksi Erdoganille. Se on sellainen räksyttävä rakkikoira, joka ottaa paljon kantaa asioihin, mutta sillä ei ole paljonkaan vaikutusta, Leinonen arvioi.