Espanjassa raportoitiin tiettävästi Euroopan ensimmäinen apinarokkoon liittyvä kuolema

Viranomaiset eivät perjantaina kuitenkaan avanneet tarkemmin kuolemansyytä, sillä ruumiinavauksen tuloksia vielä odotettiin.

Espanjassa on raportoitu yhteensä noin 4 300 apinarokkotartuntaa, mikä on merkittävä määrä maailman mittakaavalla.

YK:n alaisen Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Afrikan ulkopuolella on todettu yli 18 000 tartuntaa toukokuun alun jälkeen. Tautia on havaittu lähes 80 maassa, ja sitä on todettu myös Suomessa. 70 prosenttia tartunnoista on raportoitu Euroopassa.

Aiemmin perjantaina uutisoitiin ensimmäisestä Afrikan ulkopuolisesta apinarokkoon liittyvästä kuolemasta, kun 41-vuotias kuoli Brasiliassa.