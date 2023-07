Etelä-Euroopan äärilämpötilat jatkuvat – toistuvat lämpöaallot uhkaavat ruoantuotantoa

Kreikan Ateena on tiiviisti asutettu betoniviidakko, jossa on vain vähän vehreää. Ateenasta on tullut Euroopan kuumimpia pääkaupunkeja. Vaikka tiedetään, että alue on altis äärilämpötiloille, niihin ei ole juuri varauduttu, AFP:n haastattelemat asiantuntijat varoittavat.