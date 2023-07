EtelÃ¤-Ranskassa tutkitaan, kuoliko 27-vuotias mies poliisin kumiluodista â€“ myÃ¶s muita vÃ¤kivallantekoja mellakoitsijoita vastaan selvitetÃ¤Ã¤n

Sisäministeri Gerald Darmanin antoi mielenilmausten aiheuttamista tuhoista tietoa ranskalaisille senaattoreille. Mellakoiden aikana on sytytetty noin 23 000 tulipaloa ja 273:lle turvallisuusjoukkojen rakennukselle on tehty vahinkoa. Yli 3 500 ihmistä oli pidätetty. Heidän keski-ikänsä on 17 vuotta.