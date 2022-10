EU asetti uusia Iranin vastaisia pakotteita – iranilaislennokkeja käytetty Venäjän hyökkäyksiin Ukrainassa

Asiantuntijat ovat arvioineet, että Ukrainan sota on lähentänyt Venäjää ja Irania entisestään. Asetoimitusten lisäksi Iran on virallisesti tukenut Venäjän narratiivia sodasta. Koska molemmat maat ovat lännen pakotteiden kohteena, ovat ne käyneet keskenään kauppaa. Ne ovat muun muassa pohtineet yhteisen järjestelmän kehittämistä kansainvälisen Swift-maksujärjestelmän tilalle, josta ne on suljettu ulos.