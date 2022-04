EU-komission mukaan Venäjän vaatiman kaasumaksumekanismin käyttäminen rikkoo pakotteita

– Emme voi hyväksyä sitä, että yhtiöt pakotetaan avaamaan toinen tili ja että ensimmäisen ja toisen tilin välillä eurosumma on täysin venäläisten viranomaisten ja Venäjän keskuspankin käsissä, ja että maksu on lopullinen vasta, kun se on vaihdettu rupliksi, EU-virkamies selitti torstaina.