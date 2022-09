EU-maat erimielisiä siitä, kuinka Venäjältä mobilisaatiota pakeneviin tulisi suhtautua

Venäläisten joukkopako maasta on kiihtynyt sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti "osittaisen mobilisaation". Lähteneiden tarkka määrä ei ole tiedossa, mutta mediatietojen mukaan maasta on lähtenyt yli 200 000 ihmistä. Maassa on myös liikkunut huhuja, joiden mukaan rajat suljettaisiin kokonaan armeijaikäisiltä miehiltä, vaikka Kremlin mukaan päätöstä ei ole tehty.