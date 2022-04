EU:n pakotepolitiikka on tutkijan mukaan taloudellista sodankäyntiä – sen tarkoituksena ei ole kääntää Venäjän päätä vaan heikentää sen suoritus- ja toimintakykyä

– En ole yhtään varma, että EU:n kannattaisi itse käyttää maakaasuasetta vielä. Noin 40–50 prosenttia EU:n kivihiilen ja maakaasun tuonnista tulee Venäjältä, eli niissä ollaan todella riippuvaisia. Raakaöljyn kohdalla se on 30 prosenttia, ja raakaöljy pystytään hankkimaan muualta, mutta maakaasu on tosi hankala. Se on tavallaan se Venäjän ase meitä vastaan, Liuhto sanoo.