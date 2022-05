EU:n von der Leyen kiitteli onnistunutta keskustelua Unkarin Orbanin kanssa venäläisestä öljystä

Unkarin Orban on viivyttänyt EU:n suunnitelmia venäläisen öljyn tuontikiellosta. Meriyhteyttä vailla oleva Unkari on riippuvainen putkea pitkin tulevasta venäläisestä öljystä, ja Orban on varoittanut, ettei hän voi hyväksyä Euroopan komission ehdottamaa kuudetta Venäjän vastaista pakotepakettia.