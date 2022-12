EU-parlamentti erotti lahjusskandaaliin sotkeutuneen varapuhemies Eva Kailin – äänet 625–1

Belgian syyttäjänvirasto kertoi viikonloppuna, että neljää epäiltyä vastaan on nostettu syyte EU-parlamentin korruptioepäilyyn liittyvässä tutkinnassa. Kaili on yksi epäillyistä, jotka otettiin kiinni Brysselissä, ja toinen on hänen avopuolisonsa. Nelikkoa epäillään rahanpesusta, osallistumisesta rikollisjärjestön toimintaan ja korruptiosta.