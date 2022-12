"Euroopan Kalifornia" Portugali houkuttelee siirtolaisia Yhdysvalloista

– Amerikkalaisille eräs tärkeimmistä syistä muuttaa tänne on lasten turvallisuus. He sanovat usein, että "en halua, että lapseni menee kouluun ja hänet ammutaan". Ja se on todellinen asia Yhdysvalloissa, jota kenenkään täällä Euroopassa ei tarvitse kokea, hän vertaa.