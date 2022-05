Euroopassa elää yli miljoona poliittisesti aktiivista kurdia, ja sekös Turkkia ärsyttää – maattoman kansan vaino seisoo nyt Suomen ja Ruotsin Nato-tiellä

– Minulla itselläni on vahva luotto Suomeen ja Ruotsiin. Täällä ei lähdetä muuttamaan perustuslakia ja heittämään ihmisiä valtuustoista ja parlamenteista vain, koska heidän etninen taustansa on kurdilainen tai he puhuvat kurdin kieltä. Kurdeille Suomi ja Ruotsi ovat toimineet turvasatamina. Me olemme hyvin ylpeitä näistä maista ja haluamme puolustaa ja olla rakentamassa näitä yhteiskuntia. Samaan aikaan me muistamme taustamme ja haluamme puolustaa perusoikeuksia täällä ja Kurdistanissa, Sohrabi jatkaa.