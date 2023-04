Evakuoinnit Sudanista jatkuvat tulitauon toisena päivänä – lähes 1 700 siviiliä saapui laivalla Saudi-Arabiaan

Sudanista on evakuoitu myös suomalaisia. Toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi maanantaina, että Sudanista on saatu pois kymmenen suomalaista, joiden joukossa on ollut myös lapsia. Sudanissa on edelleen muutamia suomalaisia. Haavisto arvioi heitä olevan alle viisi.