Trump kiistää syyllistyneensä rikokseen – sanoi ensimmäisessä vaalikampanjatilaisuudessaan olevansa taas uuden "noitavainon" uhri

New Yorkissa käsitellään parhaillaan Trumpia vastaan mahdollisesti nostettavaa rikossyytettä. Mahdollinen syyte liittyy Trumpin rooliin aikuisviihdenäyttelijä Stephanie Cliffordin (taiteilijanimeltään Stormy Daniels) hiljaiseksi maksamiseen vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan aikana. Trump on jo aiemmin kiistänyt olleensa Cliffordin kanssa suhteessa ja on kutsunut tiedusteluja asiasta "noitavainoksi".