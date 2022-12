Expressen: Valtakunnansyyttäjän mielestä Ruotsi ei voi luovuttaa kahta Turkin vaatimaa miestä

Turkki on syyttänyt kumpaakin miestä yhteistyöstä Gülen-liikkeen kanssa, jota Turkin hallinto syyttää vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä. Turkki on lokakuun alussa Ruotsin kanssa Ankarassa pidetyssä tapaamisessa vaatinut miesten luovuttamista. Tapaaminen liittyi Ruotsin Nato-jäsenyysprosessiin, jota Turkki on jarruttanut Suomen jäsenyyshaun ohella.