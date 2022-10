Fasismi ei palaa Italiaan, vakuuttavat Giorgia Melonin äänestäjät

Melonin kotikonnuilla Rooman Garbatellassa mieliala on toinen. Vaikka vanhassa työläiskorttelissa on perinteisesti äänestetty vasemmistoa, kertoo suurin osa vastaantulijoista antaneensa näissä vaaleissa äänensä Italian veljille. Yksi heistä on Antonio Matteucci.