Financial Times: EU suunnittelee Mustallemerelle internetkaapelia vähentääkseen riippuvuutta Venäjästä

Venäjä on yksi monista reiteistä, joita pitkin datapaketit liikkuvat Aasian ja Euroopan välillä. Suomen itänaapuri on myös olennainen osa yhteyksiä joihinkin osiin Aasiaa ja Kaukasiaa, mikä on herättänyt huolta liiallisesta riippuvuudesta Venäjään.