Gandhin mahtisuvun jälkeläinen sai lähtöpassit parlamentista – Modiin kohdistuva kritiikki on ajettu Intiassa ahtaalle

Oppositiopoliitikolla itsellään on selvä näkemys siitä, mitä hänen tuomionsa taustalla on. Viime aikoina pääministeri Modin yhteydet teollisuuspohatta Gautam Adaniin ovat olleet pinnalla, sillä yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö on syyttänyt Adanin bisnesimperiumia yrityspetoksesta. Kongressipuolue on vaatinut syytöksistä kunnollista tutkintaa.