Georgiassa pääoppositiopuolue kehottaa uusiin mielenilmauksiin kiisteltyä agenttilakiesitystä vastaan

Georgialaisviranomaisia kohtaan on esiintynyt enenevässä määrin kansainvälistä kritiikkiä, sillä maan on katsottu lipsuneen demokraattisten uudistusten osalta. Kritiikkiä on kerännyt osakseen muun muassa päätös vangita maan entinen presidentti Mihail Saakashvili. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on esimerkiksi kutsunut Saakashvilin tuomiota poliittiseksi kostoksi.