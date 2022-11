Haavisto: Ukrainassa voi olla edessä uusi pakolaistalvi, iskut energiajärjestelmään vakavia

Aiemmin marraskuussa myös yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) on arvioinut, että Venäjällä valmistaudutaan uuteen, peiteltyyn liikekannallepanoon. ISW kirjoitti tuolloin, että Venäjällä oli nähty merkkejä siitä, että uusi liikekannallepano alkaisi joko joulukuussa tai tammikuussa.