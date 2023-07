Hädässä oleva Venäjä ottaa riskin katkaisemalla viljakäytävän, sanoo professori

– Mustanmeren viljakäytävän merkitys globaaliin viljansaantiin on nyt entistä pienempi. Viime kuukausina sieltä on päässyt ulos vajaat miljoona tonnia viljaa kuukaudessa. Syynä on se, että Venäjä on hidastanut ja pidentänyt laivojen tarkastuksia sekä sisäänmenopuolella että uloslähtöpuolella.