Harvey Weinstein taas oikeudessa – mahdollinen tuomio voi olla jopa yli satavuotinen

Tällä viikolla New Yorkin elokuvajuhlilla on ensi-illassa elokuva She Said, joka käsittelee sanomalehden selvitystä Weinsteinin toimista. Elokuva perustuu juttuja aiheesta tehneiden New York Timesin toimittajien Jodi Kantorin ja Megan Twoheyn samannimiseen kirjaan.