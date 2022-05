Helleaalto piinaa suurta osaa Intiasta ja Pakistanista – kuumuudesta kärsivät etenkin köyhät, jotka eivät voi paeta ilmastoituihin tiloihin

Kuumuuden lisäksi väestöä piinaa kuivuus. Kolkatassa, joka on yksi Intian suurimmista kaupungeista, ei ole satanut lähes 60 päivään, mikä on pisin kuiva kausi tällä vuosituhannella. Viime päivinä julkisissa liikennevälineissä on sattunut lukuisia lämpöhalvaustapauksia, minkä vuoksi matkustajille on alettu jakaa glukoosivettä.